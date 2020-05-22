Київський зоопарк відкривається: Кличко показав, що там змінилося (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко погодував жирафа Фото: пресслужба мера Києва

Працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки

Із 23 травня у Києві планують відкрити зоопарк, де завершили першу чергу реконструкції. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції і показав відео, як тепер виглядає київський зоопарк.

«Від завтра, з 23 травня, готовий буде зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер чимала частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому. Нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями. Громадські вбиральні, медпункт. Облаштували сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів», - повідомив Кличко.

Також, за словами мера, сьогодні в зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво великого паркінгу для відвідувачів - на 500 авто. Його планують відкрити в липні.

«Підкреслю: працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки. В режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру. Встановили дезинфектори для рук. А також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку. І я закликаю киян дотримуватися правил безпеки. Всіма цими заходами ми намагаємося зберегти ваше здоров’я та здоров’я ваших дітей!» - наголосив Кличко.

Він зазначив, що столиця має амбітні плани зробити київський зоопарк одним із найкращих у Європі. «І ми це зробимо!» - підкреслив Кличко.