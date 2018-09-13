Кличко закликав Київраду ухвалити три важливих рішення



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Мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради

Мер просить депутатів прийняти рішення, яке впливає на підготовку до опалювального сезону в столиці

Мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів ухвалити рішення про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це він сказав на початку засідання Київради.

За його словами, це необхідно для того, щоб тепловики могли належно підготуватися до опалювального сезону.

«Щоб тривали ремонтні роботи, щоб закупили необхідну техніку. В цих складних умовах, в яких ми підходимо до опалювального сезону, ми повинні ухвалити таке рішення», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, під час позачергової сесії 11 вересня Київрада ухвалила рішення, яке є вирішальним кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І, відповідно, для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву.

Також на початку сьогоднішнього засідання мер наголосив на необхідності ухвалення питання про створення муніципальної варти. Основна мета її створення - забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва.

«Думаю, всі розуміють, наскільки необхідно забезпечити порядок та охорону на об’єктах комунальної власності - власності громади столиці», - підкреслив мер.

«Муніципальна варта» не може залучатися до забезпечення публічного порядку та безпеки, а виконує виключно охоронні функції відповідно до отриманої ліцензії. Серед основних пріоритетів її діяльності: забезпечення охорони на території навчальних закладів та медичних установ, комунальних підприємств Києва.

Кличко також закликав депутатів Київради ухвалити рішення щодо пайової участі. Це, за його словами, дозволить залучати в бюджет більше надходжень від сплати пайової участі і спрямовувати ці кошти на розвиток інфраструктури в місті.