Київ погодився взяти на себе борги «Київенерго» за газ



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Борги «Київенерго» перед «Нафтогазом» перейшли до «Київтеплоенерго»

За рішення про успадкування заборгованості проголосували 76 депутатів Київради

Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Київрада погодила прийняття боргів «Київенерго» перед «Нафтогазом», - сказано в повідомленні.

Київрада погодила прийняття боргів Київенерго перед Нафтогазом — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 11 сентября 2018 г.

Нагадаємо, що раніше саме через відмову успадковувати заборгованість компанії «Київенерго» «Нафтогаз» відмовлявся укладати новий договір щодо постачання гарячої води киянам.

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва ВІталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Кличко додав, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.