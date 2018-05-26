Кличко заявив, що вболівальники «Ліверпуля» і «Реала» вражені Києвом

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Мер Києва Віталій Кличко

Кличко розмовляв з фанатами і чув від них тільки позитивні відгуки

Вболівальники і «Ліверпуля», і «Реала» дуже вражені Києвом і тією атмосферою, яка панує у місті. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Футбол-1», який веде сьогодні мовлення зі студії на НСК «Олімпійський».

За словами мера, він мав нагоду поговорити з фанатами і чув від них тільки позитивні відгуки.

«Більше 50 тисяч вболівальників з різних країн приїхали до Києва. Навіть, не кожен з них має квиток на матч, але вони приїхали відчуту атмосферу свята. Велика кількість людей перебуває у містечках, які облаштовані в столиці для вболівальників, - заявив Кличко. – Гості вражені тим, яке красиве наше місто. І наше завдання – аби кожен, хто побував у Києві, захотів ще раз приїхати сюди».

За словами Кличка також була вирішена проблема з трансфером вболівальників з Англії. Мер Києва був на постійному зв’язку з мером Ліверпулю, щоб владнати проблеми, які виникали.

«Дуже багато уваги приділено безпеці на вулицях столиці. Нині всі правоохоронні органи працюють у посиленому режимі. Понад 10 тисяч співробітників поліції, національної гвардії забезпечують дотримання порядку в столиці», - відзначив мер.

Відповідачі на питання за кого Кличко буде сьогодні вболівати, мер відповів що він відданий «Динамо» Київ. І припустив, що колись у фіналі Ліги чемпіонів зіграє його улюблена команда.

Також Кличко підкреслив, що проведення таких великих змагань, як фінал Ліги чемпіонів спонукає молодь більше займатися спортом.

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський «Реал» (Мадрид) і англійський «Ліверпуль». Початок матчу - о 21.45.

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.