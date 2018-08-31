Книголюбів запрошують на виставку «Читай.UA» в Українському домі



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Фото: Укрінформ Книжкова виставка в Українському домі

На виставці представлена різноманітна література для дітей та дорослих

У Києві в Українському домі відкрилася книжкова виставка до Дня знань «Читай.UA».

На виставці представлена різноманітна література для дітей та дорослих.

Директор «ТДС Експо» Наталія Ключник, яка є упорядником виставки «Читай.UA», в коментарі Укрінформу зазначила, що у заході беруть участь понад 70 вітчизняних видавців та авторів, які презентують свої книжкові видання.

«Видавництва також організовують автограф-сесії, запрошують авторів книг... У нас передбачена насичена програма на ці 4 дні», - зазначила Ключник.

За її словами, під час виставки у «Літературному салоні» відбуватимуться презентації книжкових новинок, літературні зустрічі, круглі столи, семінари, художні автограф-сесії, відкриті дискусії з питань мистецтва книги та проблем книговидання.

1 вересня о 17:00 планується також благодійний творчий вечір Олексія Мочанова та гурту «Акустичні люди».

Виставка працюватиме з 30 серпня до 2 вересня з 11:00 до 20:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, 1 і 2 вересня на території Національного музею народної архітектури та побуту України, який знаходиться в селі Пирогово, відбудеться Осінній ярмарок народного мистецтва.