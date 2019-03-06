Компанія Dragon Capital купила столичний ТРЦ «Аладдін»



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Вартість угоди не розголошується

Компанія UCPIH Ltd, що входить до групи компаній Dragon Capital, закрила операцію з придбання торгово-розважального центру «Аладдін» (Київ) площею 16 466 кв. м у компанії Meyer Bergman. Про це повідомляє прес-служба Dragon Capital.

Вартість угоди не розголошується.

ТРЦ «Аладдін» загальною орендною площею 10 571 кв. м розташований в густонаселеному районі столиці поруч зі станцією метро «Позняки», недалеко від ТЦ Piramida, який компанія Dragon Capital придбала в 2016 році.

У портфелі у компанії тепер два торгові центри в Києві - Piramida і «Аладдін», - Sky Park в Вінниці і Victoria Gardens у Львові. Загальна площа торгових центрів - понад 160 000 кв. м.

UCPIH Ltd (Ukrainian Commercial Property Investment Holding) - це інвестиційний холдинг, що входить до групи Dragon Capital і спеціалізується на інвестиціях в комерційну нерухомість. Мажоритарним акціонером холдингу є Dragon Capital Investments Limited.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТРЦ «Аладдін» оцінили в $22,5 млн.

Джерело: news.liga.net