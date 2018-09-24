Кому з киян цього тижня «пощастить» залишитися без води (адреси)



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«Київводоканал» нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою

«Київводоканал» попереджає про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня.

У зв`язку з цим тимчасово буде відключено водопостачання за наступними адресами:

26 вересня з 8:00 до 7:00 27 вересня - вул. Салютна, 1, 2, 3, 5, 5Б; вул. Щербакова 47В;

з 8:00 до 7:00 27 вересня - вул. Салютна, 1, 2, 3, 5, 5Б; вул. Щербакова 47В; 27 вересня з 8:30 до 7:00 28 вересня - вул. Мілютенка, 29, 42,44,44А, 44Б, 46;

з 8:30 до 7:00 28 вересня - вул. Мілютенка, 29, 42,44,44А, 44Б, 46; 28 вересня з 8:00 до 7:00 29 вересня - вул. Дашавська, 20, 22, 24, 27, 27А, 27Б,36, 37; пров. Індустріальний 17, 19, 19А, 21, 23;

з 8:00 до 7:00 29 вересня - вул. Дашавська, 20, 22, 24, 27, 27А, 27Б,36, 37; пров. Індустріальний 17, 19, 19А, 21, 23; 28 вересня з 19:00 до 9:00 29 вересня - вул. Туполєва, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Е, 12А,16,16А, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 24, 29;

з 19:00 до 9:00 29 вересня - вул. Туполєва, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Е, 12А,16,16А, 16Б, 18, 18А, 18Б, 22, 24, 29; 28 вересня з 9:00 до 7:00 29 вересня - вул.Бориспільська,19, 34.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.