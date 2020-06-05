Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники демонтували літній майданчик при кафе на Трухановому острові Фото: Київблагоустрій

За три дні комунальники демонтували два десятки тимчасових споруд

Протягом 1-3 червня комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 20 незаконних МАФів. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

Зокрема, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Трухановому острові,

2 павільйони також на Трухановому,

3 споруди на Трухановому острові,

навіс металевий на Трухановому острові,

2 холодильники-лотки низькотемпературні на Трухановому острові на виході з пішохідного мосту,

інші дрібні споруди.

Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних офіційних доручень Департаменту міського благоустрою.

Як повідомлялося, 19 травня комунальне підприємство «Київблагоустрій» прибрало незаконні тимчасові споруди в одному з підземних переходів на Деміївській площі поблизу ринку.

У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.