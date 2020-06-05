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    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)

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    Комунальники демонтували літній майданчик при кафе на Трухановому острові - Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники демонтували літній майданчик при кафе на Трухановому острові
    Фото: Київблагоустрій

    За три дні комунальники демонтували два десятки тимчасових споруд

    Протягом 1-3 червня комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 20 незаконних МАФів. Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

    Зокрема, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

    • літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Трухановому острові,
    • 2 павільйони також на Трухановому,
    • 3 споруди на Трухановому острові,
    • навіс металевий на Трухановому острові,
    • 2 холодильники-лотки низькотемпературні на Трухановому острові на виході з пішохідного мосту,
    • інші дрібні споруди.

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    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)
    Комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів (фото)

    Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних офіційних доручень Департаменту міського благоустрою.

    Як повідомлялося, 19 травня комунальне підприємство «Київблагоустрій» прибрало незаконні тимчасові споруди в одному з підземних переходів на Деміївській площі поблизу ринку.

    У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
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