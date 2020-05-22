Ще кілька десятків кіосків із шаурмою, кавою та гаражів відправилися на «кладовище» МАФів (фото)



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Фото: Київблагоустрій

У столиці демонтують незаконні МАФи

Протягом 18-20 травня комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд прибрано 23 незаконні тимчасові об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Київблагоустрою.

Серед іншого, демонтажники прибрали наступні нелегальні тимчасові споруди:

огорожу на Дніпровській набережній, 14-д,

лавку-автопричеп типу «купава» на Харківському шосе, 160,

торгівельний ряд з низки ролетів у підземному пішохідному переході «Північний» (на Деміївській площі),

зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Маяковського, 26,

автомийку-шиномонтаж навпроти вул. Малишка, 9-15,

намет для сезонної торгівлі на вул. Салютній, 17,

авто з продажу кави на вул. Ризькій, 1,

огорожу на вул. Куренівській, 16,

низку інших незаконних тимчасових об'єктів, включаючи гаражі, холодильники та ін.

Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних офіційних доручень Департаменту міського благоустрою.

Як повідомлялося, 19 травня комунальне підприємство «Київблагоустрій» прибрало незаконні тимчасові споруди в одному з підземних переходів на Деміївській площі поблизу ринку.

У Києві існує чотири штрафмайданчики, куди комунальники звозять демонтовані МАФи. Нещодавно показали фото одного з них.