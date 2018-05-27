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    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)

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    Столичний парк Шевченка - Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)
    Фото: Бачо Корчилава / Facebook
    Столичний парк Шевченка

    У мережі дякують комунальникам за чистий і охайний парк Шевченка

    Столичні комунальні служби у ніч на 27 травня повністю прибрали засмічений іноземними фанатами парк Шевченка. Відвідні фото оприлюднив Бачо Корчілава, прес-аташе посольства Грузії в Україні в 2005-2010 роках.

    «Спеціально поїхав з ранку в парк Шевченка. Уже все прибрано (спасибі комунальникам), і парк виглядає як завжди чисто і охайно», - написав він у Facebook.

    Корчілава зазначив, що після такого масштабу заходів властиво прибирати сміття за гостями.

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    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)
    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)
    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)
    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)
    Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)

    У коментарях до його допису користувачі мережі, у яких у профілі вказано місце проживання у Європі, зазначили, що дійсно, після таких заходів комунальникам доводиться прибирати гори сміття, в тому числі в європейських містах.

    Раніше повідомлялося, що іноземні фанати перетворили столичний парк Шевченка на смітник.

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