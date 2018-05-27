Комунальники за ніч прибрали засмічений фанатами парк Шевченка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Бачо Корчилава / Facebook Столичний парк Шевченка

У мережі дякують комунальникам за чистий і охайний парк Шевченка

Столичні комунальні служби у ніч на 27 травня повністю прибрали засмічений іноземними фанатами парк Шевченка. Відвідні фото оприлюднив Бачо Корчілава, прес-аташе посольства Грузії в Україні в 2005-2010 роках.

«Спеціально поїхав з ранку в парк Шевченка. Уже все прибрано (спасибі комунальникам), і парк виглядає як завжди чисто і охайно», - написав він у Facebook.

Корчілава зазначив, що після такого масштабу заходів властиво прибирати сміття за гостями.

У коментарях до його допису користувачі мережі, у яких у профілі вказано місце проживання у Європі, зазначили, що дійсно, після таких заходів комунальникам доводиться прибирати гори сміття, в тому числі в європейських містах.

Раніше повідомлялося, що іноземні фанати перетворили столичний парк Шевченка на смітник.