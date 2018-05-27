Іноземні фанати перетворили столичний парк Шевченка на смітник (фото)

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Іноземні фанати. Фото: Getty Images

У парку Шевченка була розташована фан-зона для вболівальників англійського «Ліверпуля»

Європейські футбольні фанати, які у Києві вболівали за свою команду у фіналі Ліги Чемпіонів, залишили після себе велику кількість сміття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Олександр Федченко.

Як пише журналіст, в парку є достатня кількість урн, але все сміття європейці кидали під ноги.

«Ось так виглядає парк Шевченка зараз. Так ось, урни є, і їх по ходу досить. Є навіть зовсім порожні. Але, це не заважає фанатам з країн далекого зарубіжжя с..ть прямо на газони. Взагалі дивно. Ми, перетинаючи кордон ЄС, тут же стаємо шовковими і пухнастими Чи не перевищуємо швидкість, недопалки кидаємо акурат в попільничку. НЕ плюємо на асфальт, навіть на трасі не ходимо «до вітру». Шукаємо клозет. Це ж Європа», – зазначив Федченко.

Варто зазначити, що у парку Шевченка була розташована фан-зона для вболівальників англійського «Ліверпуля».

Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.