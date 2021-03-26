Загалом у Київській області офіційно підтверджено 91 399 випадків захворювання на коронавірус

За даними обласного лабораторного центру за минулу добу, 25 березня, на Київщині коронавірус виявили в 1139 людей. Про це повідомляє сайт Київської ОДА.

Загалом у Київській області офіційно підтверджено 91 399 випадків захворювання на коронавірус.Нові випадки Covid-19 зареєстрували у 53 дітей.

Госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні 96 хворих, 1043 – на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків. За минулу добу одужали 424 хворі, у тому числі 35 дітей.

За добу надійшло 24 повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим Covid-19. Померли 10 чоловіків віком 42 до 80 років і 14 жінок віком від 47 до 83 років. Загалом у Київській області офіційно підтверджено 91 399 випадків захворювання на коронавірус.

Тим часом, за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вчора, 25 березня, 7 138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 4 826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. За даними МОЗ минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.