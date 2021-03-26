Новий антирекорд. В Україні за добу виявили понад 18 тисяч нових Covid-хворих
Майже 5 тисяч людей вчора потрапили до лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19
За минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Вчора, 25 березня, 7 138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 4 826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. За даними МОЗ минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.
Здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 614 707 осіб;
- одужало – 1 290 158 осіб;
- летальних випадків – 31 461;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та місті Київ (1 164).
18 738 людей щеплено проти Covid-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.
174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;
- Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;
- Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;
- Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;
- Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;
- Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;
- Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;
- Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;
- Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;
- Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;
- Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;
- Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;
- Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;
- Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;
- Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;
- Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;
- Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;
- Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;
- Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;
- Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;
- Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;
- Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;
- Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.
Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 349 713 людей.
До слова, абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.