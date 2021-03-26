Новий антирекорд. В Україні за добу виявили понад 18 тисяч нових Covid-хворих

Коронавірус в Україні стрімко розповсюджується: у лікарнях «аншлаг»

Майже 5 тисяч людей вчора потрапили до лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19

За минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вчора, 25 березня, 7 138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 4 826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. За даними МОЗ минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.

Здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 614 707 осіб;

одужало – 1 290 158 осіб;

летальних випадків – 31 461;

проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та місті Київ (1 164).

18 738 людей щеплено проти Covid-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.

174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;

Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;

Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;

Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;

Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;

Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;

Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;

Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;

Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;

Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;

Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;

Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;

Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;

Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;

Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;

Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;

Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;

Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;

Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;

Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.

Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 349 713 людей.

До слова, абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.

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