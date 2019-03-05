У Києві вбили головного свідка у справі «діамантових прокурорів» - ЗМІ



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Убитий - це людина яка упізнала свої діаманти (колишній власник заводу ювелірних виробів) в гучній справі «діамантових прокурорів»

Сьогодні у столиці було вбито головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.

Про це повідомляє екс-заступник генрокурора Давид Сакварелідзе, який займався розслідуванням справи.

«Убитий Кисельов, людина яка упізнала свої діаманти (колишній власник заводу ювелірних виробів) в гучній справі «діамантових прокурорів», - так він прокоментував новину про вбивство чоловіка в Києві 5 березня.

Екс-заступник генпрокурора Віталій Касько в коментарі журналістам розповів, що Кисельов є потерпілим у справі «діамантових прокурорів».

«У 2010 році в Кисельова правоохоронці провели обшуки і вилучили дорогоцінності. Згодом ці дорогоцінності «загубилися», – сказав Касько.

За його словами, Кисельов упізнав свої діаманти у прокурора Корнійця і з цього приводу давав свідчення до прокуратури.

Водночас Касько не змін ні підтвердити, ні спростувати факт убивства бізнесмена. «Я знаю цю інформацію лише від журналістів, які мені говорили, що на місці знайдені його документи і номери автомобіля зареєстровані на Кисельова», – додав Касько.

У свою чергу джерело в МВС підтверджує, що вбитий в Дніпровському районі Києва чоловік – Кисельов, пишуть українські ЗМІ.