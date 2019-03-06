Грабежі, крадіжки, вбивство: минула доба у Києві була врожайною на злочини



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За добу у столиці скоєно 300 злочинів

За минулу добу, 5 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 300 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Серед них:

вбивства - 1;

грабежі — 3;

розбійні напади - 1;

хуліганства — 6 ;

крадіжки — 170;

незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

У поліції зазначили, що у 47 випадках підозрювані особи встановлені.

Нагадаємо, 5 березня у Києві сталося вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова

Наразі за фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина.

Розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Нацполіції у Києві.