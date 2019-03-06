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    Грабежі, крадіжки, вбивство: минула доба у Києві була врожайною на злочини

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    Грабежі, крадіжки, вбивство: минула доба у Києві була врожайною на злочини

    За добу у столиці скоєно 300 злочинів

    За минулу добу, 5 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 300 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Серед них:

    • вбивства - 1;
    • грабежі — 3;
    • розбійні напади - 1;
    • хуліганства — 6 ;
    • крадіжки — 170;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

    У поліції зазначили, що у 47 випадках підозрювані особи встановлені.

    Нагадаємо, 5 березня у Києві сталося вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова 

    Наразі за фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням вбивці киянина.

    Розслідування кримінального провадження доручено слідчим Головного управління Нацполіції у Києві.

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