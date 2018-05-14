Квартира-пастка: на Київщині рятувальники визволили дідуся з власної домівки

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Рятувальники деблокували вхідні двері квартири

Хворий пенсіонер виявився заблокований у власній квартирі

У понеділок, 14 травня, о 09:46 до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква надійшло повідомлення про те, що у м. Біла Церква, вул. Фадеєва на 5-му поверсі будинку в квартирі заблокована людина похилого віку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця події негайно виїхав особовий склад 4-го рятувального відділення групи рятувальних робіт.

Як стало відомо по прибуттю, у квартирі на п’ятому поверсі заблокований господар 1935 року народження, який потребує медичної допомоги.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту при працівниках поліції провели деблокування вхідних дверей квартири та передали хворого до медичної швидкої допомоги.

Як повідомлялося, 13 травня сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Заломова, 2 у Солом’янському районі Києва