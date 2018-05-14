У Солом’янському районі згоріла квартира

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Пожежа виникла в одній із квартир на 8-му поверсі будинку

У неділю, 13 травня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Заломова, 2 у Солом’янському районі Києва. Загоряння сталося в одній із квартир на 8-му поверсі. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 20:18, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло в кімнаті. О 21:00 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі знищено особисті речі, меблі та міжкімнатні двері.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 10 травня на вулиці Генерала Наумова, 37А у Святошинському районі Києва сталася пожежа: горіла шахта ліфта у другому парадному дев'ятиповерхівки.