Квартирний крадій, тікаючи від поліції, вистрибнув з третього поверху

Охоронці затримали крадія, у кишенях якого виявили та вилучили викрадені ювелірні вироби

Вночі у Києві на вулиці Миколи Голего поліція охорони затримали квартирного злодія. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. «Вночі в квартирі будинку на вулиці Миколи Голего спрацювала система охоронної сигналізації. Прибувши на виклик, співробітники Управління поліції охорони в м. Києві виявили відчинене вікно балкону на третьому



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Охоронці затримали крадія, у кишенях якого виявили та вилучили викрадені ювелірні вироби

Вночі у Києві на вулиці Миколи Голего поліція охорони затримали квартирного злодія. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Вночі в квартирі будинку на вулиці Миколи Голего спрацювала система охоронної сигналізації. Прибувши на виклик, співробітники Управління поліції охорони в м. Києві виявили відчинене вікно балкону на третьому поверсі та зрозуміли, що в квартирі хтось є. Аби блокувати ймовірні виходи зловмисника, на допомогу викликали додатковий наряд групи реагування. Проте згодом на балконі з’явився невідомий, який вистрибнув і намагався втекти. Поліцейські його наздогнали та тримали до приїзду слідчо-оперативної групи», - йдеться в повідомленні.

При поверхневому огляді в кишенях 27-річного зловмисника поліцейські виявили та вилучили золоті вироби. Їх упізнав власник квартири, до якої злодій потрапив шляхом віджиму металопластикового вікна балкону.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

До слова, 2 травня у Шевченківському районі Києва чоловік вистрелив у себе, а потім намагався вистрибнути з вікна.