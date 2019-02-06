Ларьки, кіоски, шиномонтажі: за січень у Києві знесли понад сотню МАФів



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Демонтована у січні лавка-автопричеп Фото: Київблагоустрій

Київ очищують від незаконних споруд

У січні цього року демонтажні групи КП «Київблагоустрій» прибрали зі столичних вулиць 106 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

Найбільшими з прибраних протягом січня незаконних ТС виявились павільйони на вулиці Електротехнічній, 43-а та на вулиці Табірній, 46, павільйон «Шиномонтаж» на проспекті Валерія Лобановського, 61, а також низка літніх майданчиків при кафе-барах, зокрема, на Лісовому проспекті, 18, на вулиці Жилянській, 49, на Саксаганського, 52-а та на вулиці Антона Цедіка, 9.

Крім того, протягом січня у Києві демонтовано низку незаконних ларьків та кіосків, кілька наметів для сезонної торгівлі, низку самовільних прибудов до будинків, лавку-автопричеп типу «купава», а також інші, у тому числі, дрібні тимчасові споруди, наприклад, незаконно встановлені на фасадах вхідні групи та сходи, що заважають руху по тротуарах.

Минулого року комунальним підприємством та його підрядниками у Києві було демонтовано близько 1,3 тисячі незаконних тимчасових споруд. Загальна ж кількість демонтованих протягом чотирьох років (з вересня 2014-го) ТС всіх видів та розмірів склала близько 11 тисяч одиниць.

У переліку демонтованого у період з вересня 2014 року по січень 2019 року – незаконні павільйони, ларьки та кіоски, всесезонні намети та шиномонтаж, торгівельні ряди з ролетів та кіосків, автокрамниці на колесах (купави), авто з продажу кави та фастфуду, літні майданчики при кафе, барах та ресторанах, незаконні огорожі, зупинкові комплекси з торгівлею, самовільно встановлені кафе-прибудови до житлових будинків, гаражі, автомийки, складські приміщення та інші, у тому числі, дрібні тимчасові споруди, наприклад, лотки-стенди (штендери), шлагбауми та клітки для нелегального продажу баштанних.

Наразі у Києві – близько 5,2 тисячі законних ТС. Їхні власники зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи КМДА, зокрема, інформаційні талони, які слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на столичних вулицях.

Всі незаконні комерційні тимчасові споруди поступово демонтуються.

Як повідомлялося, 28 січня на Вокзальній площі у Києві комунальники демонтували два незаконні МАФи.

Крім того, цього тижня співробітники «Київблагоустрою» демонтували низку незаконних шиномонтажів.