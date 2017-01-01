Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці
- Сьогодні, 05:58
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Понівечені після ДТП автомобілі
ДТП сталася через те, що водій Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху
У Києві в ніч проти 2 грудня на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок ДТП один водій загинув.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком».
Зазначається, що ДТП біля моста Патона сталася в напрямку правого берега.
«Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що водій автомобіля Hyundai від отриманих травм помер на місці, а водія Skoda в тяжкому стані в терміновому порядку госпіталізували. Внаслідок ДТП автомобілі розвернуло на дорозі.
На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога, бійці ДСНС та слідчо-оперативна група.
До слова, Нацполіція опублікувала трагікомічну соціальну рекламу про ДТП в Україні.