Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці

ДТП сталася через те, що водій Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху

У Києві в ніч проти 2 грудня на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок ДТП один водій загинув. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком». Зазначається, що ДТП біля моста Патона сталася



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Фото: dtp.kiev Понівечені після ДТП автомобілі

ДТП сталася через те, що водій Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху

У Києві в ніч проти 2 грудня на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок ДТП один водій загинув.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком».

Зазначається, що ДТП біля моста Патона сталася в напрямку правого берега.

«Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що водій автомобіля Hyundai від отриманих травм помер на місці, а водія Skoda в тяжкому стані в терміновому порядку госпіталізували. Внаслідок ДТП автомобілі розвернуло на дорозі.

На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога, бійці ДСНС та слідчо-оперативна група.

До слова, Нацполіція опублікувала трагікомічну соціальну рекламу про ДТП в Україні.