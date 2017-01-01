  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці

    ДТП сталася через те, що водій Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху
    У Києві в ніч проти 2 грудня на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок ДТП один водій загинув. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком». Зазначається, що ДТП біля моста Патона сталася
    • Сьогодні, 05:58
    • Розсилка
    <p>Понівечені після ДТП автомобілі</p>
    Фото: dtp.kiev

    Понівечені після ДТП автомобілі

    ДТП сталася через те, що водій Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху

    У Києві в ніч проти 2 грудня на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок ДТП один водій загинув.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua, інформує «Главком».

    Зазначається, що ДТП біля моста Патона сталася в напрямку правого берега.

    «Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia», - йдеться в повідомленні.

    Відомо, що водій автомобіля Hyundai від отриманих травм помер на місці, а водія Skoda в тяжкому стані в терміновому порядку госпіталізували. Внаслідок ДТП автомобілі розвернуло на дорозі.

    На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога, бійці ДСНС та слідчо-оперативна група.

    До слова, Нацполіція опублікувала трагікомічну соціальну рекламу про ДТП в Україні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці
    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці
    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці
    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці
    Лобове зіткнення автівок у Києві: один з водіїв загинув на місці

    Читайте також
    ДТП Київ смерть автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ