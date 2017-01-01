Нацполіція опублікувала трагікомічну соціальну рекламу про ДТП в Україні

Лише за 2017 рік в Україні зафіксовано близько 133 тисяч дорожньо-транспортних пригод, – МВС

Національна поліція України в рамках соціальної акції «Керуй!» створила художній відеоролик, в якому нагадують масштаби трагедій через ДТП в Україні і закликають не порушувати правила дорожнього руху. Про це повідомляється на сайті МВС. «Основною метою проекту «Керуй!» є поширення серед всіх учасників дорожнього руху



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Лише за 2017 рік в Україні зафіксовано близько 133 тисяч дорожньо-транспортних пригод, – МВС

Національна поліція України в рамках соціальної акції «Керуй!» створила художній відеоролик, в якому нагадують масштаби трагедій через ДТП в Україні і закликають не порушувати правила дорожнього руху. Про це повідомляється на сайті МВС.

«Основною метою проекту «Керуй!» є поширення серед всіх учасників дорожнього руху ідеї, що Правила дорожнього руху – не просто вимоги, це спосіб вберегти життя собі, своїм рідним, близьким та незнайомцям, які опинилися поруч», — йдеться у повідомленні.

Презентація проекту відбулася 29 листопада, за участі очільника Національної поліції України Сергія Князєва та Голови Консультативної Місії ЄС в Україні Кястутіса Ланчінскаса.

Сергій Князєв зазначив, що соціальний проект «Керуй!» покликаний привернути увагу усіх учасників дорожнього руху до проблематики аварійності на дорогах та необхідності відповідально ставитися до виконання Правил дорожнього руху.

«Це дуже важлива акція, яку ми започаткували з Консультативною місією ЄС в Україні. Вона допоможе нам напрацювати ідею, що підсвідоме дотримання правил дорожнього руху є невід’ємною частиною безпеки на дорозі усіх учасників руху», – зазначив Сергій Князєв.

За його словами, стан аварійності на дорогах в Україні з кожним роком стає все більш катастрофічним.

Так, за десять місяців 2017 року зафіксовано близько 133 тисяч дорожньо-транспортних пригод. В них було травмовано 28 522 особи, а 2683 людини – загинули. Тому для врегулювання ситуації на дорогах поліція зараз працює над змінами у законодавчому полі.

Голова КМЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас зазначив, що найбільш ефективною робота правоохоронних органів є тоді, коли є розуміння і взаємодопомога від суспільства.

«Ця акція впроваджена для того, аби нагадати нам всім: робота поліцейського – не карати за порушення правил дорожнього руху. Робота поліцейського – допомогти нам всім керувати за правилами, їздити, поважати один одного на дорозі», – наголосив глава місії ЄС в Україні.

Соціальна акція «Керуй!» спрямована саме на привернення уваги водіїв та пішоходів до необхідності дотримання Правил дорожнього руху.

Так, протягом певного часу водії в Києві знаходили під двірниками свого автомобіля стікер з текстом «За кермом класний водій». Ці водії зможуть наклеїти цей стікер на своє авто та/або сфотографуватися з нею та викласти в Instagram чи Facebоok пост з хештегом #керуй. У такий спосіб громадяни зможуть долучитися до соціальної акції, яка покликана зберегти людські життя. Поки що ця акція стартувала у столиці. У подальшому вона ширитиметься територією усієї країни.

Акція «Керуй!» закликає людей керувати не лише своїм автомобілем, а й своїми емоціями, діями, і отже - самим своїм життям.

Ініціативу вже підтримали відомі українські діячі: Ольга Сумська, Олександр Пономарьов, Лідія Таран, Олександр Педан, Тимур Мірошниченко та багато інших знаменитостей. Відомі люди почали ділитися своїми історіями та розповідати, чому так важливо дотримуватися Правил дорожнього руху.