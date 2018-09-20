Лось влаштував ДТП на трасі під Києвом (фото)
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Фото: dtp.kiev.ua
У темряві лось вибіг на трасу і спровокував ДТП
Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг на трасу
У ніч на четвер, 20 вересня, на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП, яку спровокувала тварина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу.
Тварина теж постраждала, але не сильно.
«Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу. Тварину теж зачепили, але не сильно - лось на ногах і досить розгублений», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 вересня з водойми між недобудованими 5-м та 6-м блоками ЧАЕС не міг вибратися на берег лось. Рятувальники допомогли тварині.