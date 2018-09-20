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    Лось влаштував ДТП на трасі під Києвом (фото)

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    У темряві лось вибіг на трасу і спровокував ДТП - Лось влаштував ДТП на трасі під Києвом (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    У темряві лось вибіг на трасу і спровокував ДТП

    Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг на трасу

    У ніч на четвер, 20 вересня, на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП, яку спровокувала тварина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу.

    Тварина теж постраждала, але не сильно.

    «Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу. Тварину теж зачепили, але не сильно - лось на ногах і досить розгублений», - йдеться в повідомленні.


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    Нагадаємо, 11 вересня з водойми між недобудованими 5-м та 6-м блоками ЧАЕС не міг вибратися на берег лось. Рятувальники допомогли тварині.

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