Лось влаштував ДТП на трасі під Києвом (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua У темряві лось вибіг на трасу і спровокував ДТП

Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг на трасу

У ніч на четвер, 20 вересня, на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП, яку спровокувала тварина. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу.

Тварина теж постраждала, але не сильно.

«Кілька машин виявилися пошкоджені через лося, який вибіг в темряві на трасу. Тварину теж зачепили, але не сильно - лось на ногах і досить розгублений», - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, 11 вересня з водойми між недобудованими 5-м та 6-м блоками ЧАЕС не міг вибратися на берег лось. Рятувальники допомогли тварині.