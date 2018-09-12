Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)



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Фото: ДСНС Знесиленого лося доставили на берег

Рятувальники витягнули знесилену тварину з води

У вівторок, 11 вересня, о 12:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення від групи туристів про те, що між недобудованими 5-м та 6-м блоками ЧАЕС вже тривалий час у водоймі плаває лось і не може вибратись на берег. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події виїхало чергове відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. За допомогою човна рятувальники витягнули знесилену тварину з води. І зараз вона оговтується від стресу та приходить до тями під наглядом своїх рятівників.

До операції «Лосиний порятунок», також були залучені місцеві лісники і представники поліції.