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    Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)

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    Знесиленого лося доставили на берег - Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)
    Фото: ДСНС
    Знесиленого лося доставили на берег

    Рятувальники витягнули знесилену тварину з води

    У вівторок, 11 вересня, о 12:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення від групи туристів про те, що між недобудованими 5-м та 6-м блоками ЧАЕС вже тривалий час у водоймі плаває лось і не може вибратись на берег. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхало чергове відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Чорнобиль. За допомогою човна рятувальники витягнули знесилену тварину з води. І зараз вона оговтується від стресу та приходить до тями під наглядом своїх рятівників.

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    Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)
    Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)
    Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)
    Біля ЧАЕС з водойми врятували лося (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    До операції «Лосиний порятунок», також були залучені місцеві лісники і представники поліції.

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