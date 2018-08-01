Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)



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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Столичному шосе

У районі Корчуватого в аварію потрапили три автомобілі.

У середу, 1 серпня, на Столичному шосе у Києві сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

У районі Корчуватого в аварію потрапили три автомобілі.

В результаті ДТП є постраждалі, їх кількість уточнюється. На місце прибули два автомобілі швидкої допомоги.

Автомобілі отримали значні пошкодження.

На місці працює поліція.

Через ДТП утворився значний затор з боку Києва.

Як повідомлялося, 31 липня у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП: зіткнулися Toyota Camry і Peugeot 307.