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    Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)

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    ДТП на Столичному шосе - Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Столичному шосе

    У районі Корчуватого в аварію потрапили три автомобілі.

    У середу, 1 серпня, на Столичному шосе у Києві сталася масштабна ДТП.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    У районі Корчуватого в аварію потрапили три автомобілі.

    В результаті ДТП є постраждалі, їх кількість уточнюється. На місце прибули два автомобілі швидкої допомоги.

    Автомобілі отримали значні пошкодження.

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    Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)
    Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)
    Масштабна ДТП на Столичному шосе: є постраждалі (фото, відео)

    На місці працює поліція.

    Через ДТП утворився значний затор з боку Києва.

    Як повідомлялося, 31 липня у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП: зіткнулися Toyota Camry і Peugeot 307.

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