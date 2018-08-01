У центрі Києва Toyota влетіла у Peugeot, який виїжджав з парковки (фото)
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У «француза» відлетів задній бампер і вирвано колесо, а у «японця» розбите переднє крило
У вівторок, 31 липня, у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП: зіткнулися Toyota Camry і Peugeot 307.
Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.
Як розповіли очевидці ДТП, Peugeot була припаркована біля тротуару і почала здавати назад, щоб виїхати на дорогу. По бульвару Лесі Українки в сторону проспекту Дружби Народів у першій смузі рухалася Toyota Camry: її водій не помітив автомобіль, що виїжджав з парковки.
В результаті зіткнення у «француза» відлетів задній бампер і вирвано колесо, а у «японця» розбите переднє крило і подряпаний бік автомобіля.
На місці події працювала патрульна поліція.
На місце ДТП виїжджала «швидка». Дівчина-пасажир Peugeot 307 вдарилася грудною кліткою - їй надали першу допомогу, але від госпіталізації вона відмовилася.