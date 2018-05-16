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    Масштабна ДТП паралізувала дорогу під Києвом

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    ДТП у Гостомелі
    Фото: ТСН
    ДТП у Гостомелі

    У ДТП потрапили щонайменше чотири автомобілі

    Сьогодні, 16 травня, вранці у Гостомелі, що під Києвом, сталася масштабна ДТП за участю щонайменше чотирьох автомобілів.

    За неофіційною версію, один із учасників дорожнього руху виїхав на зустрічну смугу і спровокував зіткнення. В результаті машини зазнали серйозних пошкоджень.

    Що саме стало причиною ДТП, наразі встановлюють поліцейські. За попередньою інформацією, можуть бути загиблі.

    Таким чином, виїзд із боку Бучі, Ірпеня та Гостомеля був ускладнений. Швидкість не перевищує 5 км/год.

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    Масштабна ДТП паралізувала дорогу під Києвом
    Масштабна ДТП паралізувала дорогу під Києвом
    Масштабна ДТП паралізувала дорогу під Києвом
    Фото: ТСН

    Як повідомлялося, у Києві на проспекті Гагаріна сталася ДТП, яку, за словами водія, спровокував його кіт.

    Джерело: ТСН

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