У Києві кіт вискочив на кермо іномарки та спровокував ДТП

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Фото: «Еспресо» Автомобіль після ДТП

За словами водія, винуватцем аварії став його кіт, якого тримала на руках пасажирка

У Києві на проспекті Гагаріна сталася ДТП, яку, за словами водія, спровокував його кіт.

Про це повідомляє «Еспресо».

Зазначається, що у вівторок ввечері автомобіль «Фольксваген Пасат» зніс дорожній знак та огороджувальні стовпчики, після чого вилетів на зелену зону.

Зі слів водія, винуватцем аварії став його кіт, якого тримала на руках пасажирка. Під час руху кіт виліз на кермо та водій відволікся.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок в ДТП під Києвом загинув чоловік, ще троє людей постраждали.