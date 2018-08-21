Масштабна ДТП у Києві: водій BMW на великій швидкості протаранив три автівки
-
Розсилка
В результаті аварії ніхто не постраждав
Ввечері в понеділок, 20 серпня, на Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.
Про це повідомляє видання «Інформатор».
Зазначається, що водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі автомобілі Hyundai, Peugeot і Ford.
Повідомляється, що в результаті аварії ніхто не постраждав.
«На момент ДТП в них нікого не було. У «німця» знаходився водій і дві пасажирки. Від удару автомобілі припарковані на узбіччі викинуло на газон. Уламки транспортних засобів розлетілися на кілька метрів», - пише ЗМІ.
За словами очевидців, молодий хлопець-водій BMW начебто був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Нагадаємо, у результаті ДТП, що сталася в ніч на 20 серпня на проспекті Миколи Бажана у Києві, одна жінка загинула, ще вісім осіб потрапили у лікарні, серед них - 11-річний хлопчик.