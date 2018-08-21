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    Масштабна ДТП у Києві: водій BMW на великій швидкості протаранив три автівки

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    Автівки після ДТП - Масштабна ДТП у Києві: водій BMW на великій швидкості протаранив три автівки
    Фото: Інформатор
    Автівки після ДТП

    В результаті аварії ніхто не постраждав

    Ввечері в понеділок, 20 серпня, на Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляє видання «Інформатор».

    Зазначається, що водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі автомобілі Hyundai, Peugeot і Ford.

    Повідомляється, що в результаті аварії ніхто не постраждав.

    «На момент ДТП в них нікого не було. У «німця» знаходився водій і дві пасажирки. Від удару автомобілі припарковані на узбіччі викинуло на газон. Уламки транспортних засобів розлетілися на кілька метрів», - пише ЗМІ.

    За словами очевидців, молодий хлопець-водій BMW начебто був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

    Нагадаємо, у результаті ДТП, що сталася в ніч на 20 серпня на проспекті Миколи Бажана у Києві, одна жінка загинула, ще вісім осіб потрапили у лікарні, серед них - 11-річний хлопчик.

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