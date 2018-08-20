У ДТП на Осокорках загинула жінка: поліція розшукує свідків аварії



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Фото: Інформатор У результаті ДТП постраждали водій і троє пасажирів «Mерседеса»

Одна із пасажирок «ВАЗ» померла у медичному закладі

У результаті ДТП, що сталася в ніч на 20 серпня на проспекті Миколи Бажана під мостом біля станції метро «Осокорки» за участі мікроавтобуса «Мерседес Віто» та автомобіля «Лада Пріора», одна жінка загинула, ще 8 осіб потрапили у лікарні, серед них - 11-річний хлопчик. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці провели огляд місця події та встановили, що навпроти будинку №10 сталося зіткнення двох автомобілів: «Мерседес віто» і «ВАЗ 217130». У результаті автопригоди отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані обидва водії, троє пасажирів «Mерседеса» та четверо пасажирів - «ВАЗ». Серед потерпілих – 11-річний хлопчик, який знаходиться у лікарні у тяжкому стані. Крім того, одна із пасажирок «ВАЗ» померла у медичному закладі», - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлять механізм автопригоди після проведення експертиз та інших слідчих дій.

Правоохоронці просять громадян, які можуть надати інформацію щодо аварії, а також водіїв, відеореєстратори яких могли зафіксувати автопригоду, звернутися до слідчого управління за номером телефону (044) 271-99-22 або за адресою Головного управління Національної поліції у м. Києві: вул. Володимирська, 15.

Нагадаємо, 20 серпня на проспекті Бажана сталася серйозна аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Vito і легкового автомобіля Lada Priora. Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення серйозні травми отримали три пасажири Lada. Дівчину з легковика медики реанімували прямо на місці, у неї була зупинка серця.