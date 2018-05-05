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    Масштабна пожежа у Києві: на автостоянці згоріли півсотні автомобілів

    Пожежа сталася на відкритій автостоянці на Столичному шосе
    У суботу, 5 травня, в Голосіївському районі Києва на Столичному шосе виникла пожежа. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:19, інформує прес-служба столичних рятувальників. На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих
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    Горіли автомобілі на відкритій автостоянці
    Горіли автомобілі на відкритій автостоянці

    Пожежа сталася на відкритій автостоянці на Столичному шосе

    У суботу, 5 травня, в Голосіївському районі Києва на Столичному шосе виникла пожежа. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 13:19, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    «Прибувши на зазначену адресу, вогнеборці встановили, що на відкритій автостоянці горить близько 54 автомобілів. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.

    О 14:08 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано, а о 14:15-ліквідовано.

    На місці події працювало 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу.

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    Масштабна пожежа у Києві: на автостоянці згоріли півсотні автомобілів
    Масштабна пожежа у Києві: на автостоянці згоріли півсотні автомобілів
    Масштабна пожежа у Києві: на автостоянці згоріли півсотні автомобілів
    Масштабна пожежа у Києві: на автостоянці згоріли півсотні автомобілів

    Як повідомлялося, 4 травня сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. 

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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