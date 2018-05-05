На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа

Горіло близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев

У п’ятницю, 4 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:35. До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.



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Пожежа на Трухановому острові

Горіло близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев

У п’ятницю, 4 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:35.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.

О 16:22 пожежу на площі близько 500 кв. м було локалізовано, а о 17:30 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, 30 квітня теж сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.