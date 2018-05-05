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    На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа

    Горіло близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев
    У п’ятницю, 4 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:35. До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
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    Пожежа на Трухановому острові
    Пожежа на Трухановому острові

    Горіло близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев

    У п’ятницю, 4 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 14:35.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

    Гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю проїзду для пожежної техніки.

    О 16:22 пожежу на площі близько 500 кв. м було локалізовано, а о 17:30 - ліквідовано.

    До ліквідації пожежі залучалося 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

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    На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа
    На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа
    На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа
    На Трухановому острові знову вирувала масштабна пожежа

    Нагадаємо, 30 квітня теж сталося займання трав’яного настилу та дерев у Південній частині Труханового острову.

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