«Мегамарш у вишиванках» у Києві: як це було (фотогалерея)
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«Мегамарш у вишиванках» може стати останнім у Києві
У суботу, 19 травня, у Києві пройшов ювілейний XX «Мегамарш у вишиванках». Акція традиційно розпочалася на Золотих воротах і зібрала близько 500 людей.
Маршрут ходи проходив від Золотих воріт через Софійську і Михайлівську площі і до Контрактової площі.
Несподіваною новиною в цьому році стала заява організаторів про ймовірне припинення «Мегамаршу в вишиванках» в майбутньому.
«Імовірність того, що «Мегамарш» стане останнім, дуже велика. Чому останній? Мета популяризації вишиванки, яку ми перед собою ставили, досягнута. Нам хотілося об'єднати навколо цієї ідеї якомога більше людей», - заявив один з організаторів Владислав Гаркавенко.
Як повідомлялося, «Мегамарш у вишиванках» в Одесі зібрав сотні людей.
Джерело: 44.ua