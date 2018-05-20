Мегамарш у вишиванках. Сотні одеситів пройшли вулицями міста

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«Мегамарш у вишиванках» стартував на Дерибасівській біля «Пасажу»

В 11-й раз в Одесі відбулася яскрава подія - «Мегамарш у вишиванках». В акції взяли участь сотні одеситів, багато хто прийшов на марш цілими сім'ями, одягнувши у вишиванку навіть домашніх улюбленців.

Цього року проведення мегамаршу приурочено відразу до трьох свят - це Всесвітній день вишиванки, який відзначається в третій четвер травня, День Європи - його святкують у третю суботу травня, і Всеукраїнський день вуличної музики.

Взяти участь в акції прийшли, за попередніми підрахунками, близько півтисячі людей. Серед «марширують» помічені губернатор Максим Степанов з сім'єю, заступник голови облради Юрій Дімчогло, начальник управління превентивної діяльності Нацполіціі Іван Іщенко з підлеглими - співробітниками «поліції діалогу», а також одеські громадські активісти.

Як зазвичай стартувала колона у «Пасажу» на Дерибасівській. Головні правила - наявність вишиванки і ніякої політики.

На відміну від попередніх походів, цього разу організатори змінили кінцеву точку маршруту. Колона, скандуючи під звуки барабана «Одна, єдина, соборна Україна», «Вишиванка одягаю - дуже стильно виглядаю», «Молдаванка та Пересіп - в вишиванках вся Одеса» та інші кричалки, пройшлися по Пушкінській, Сабанєєву мосту, Канатній і завершили ходу на парку Шевченка. Тут мегамарш зустрічав оркестр ВМС, який разом з людьми виконав пісню «зроду ми Великої години». Далі марш продовжив рух до сцени «Ракушка», де проходить фестиваль вуличної музики.

Джерело: Пушкинская.net