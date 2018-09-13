Меморіал жертв Голодомору у Києві добудують за два роки



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Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»

На будівництво другої черги музею передбачено 700 млн грн

Міністр культури України Євген Нищук сподівається, що за 2 роки у столиці постане повноцінний Національний музей «Меморіал жертв Голодомору».

Про це він сказав у коментарі Укрінформу під час презентації виставки, присвяченої 85-м роковинам Голодомору в Україні.

«Ми активізували роботу цього року. На наступний рік ми передбачаємо кошти - і вони підтримані Міністерством фінансів - 700 млн грн. Цих грошей може не вистачити, тому залучаємо і громадськість, і світове українство, а саме Світовий конгрес українців. Ми плануємо, що через 2 роки музей буде завершено - другу чергу. Тобто буде повноцінний музей із самою спорудою, з експозицією», - наголосив Нищук.

Він додав, що проводиться конкурс на концепцію експозиції, в якому беруть участь фахівці з різних країн, зокрема зі США та Польщі, які мають добру практику у створенні подібних музеїв пам'яті.

«Це важливо для країни - належно віддати шану людям, які були безневинно убиті під час Голодомору - однієї із найстрашніших трагедій, яку пережила Україна. Але ми не просто віддаємо шану, ми убезпечуємо себе від повторення подібної трагедії. Ми зможемо представити це світу», - зазначив міністр культури.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив поданий Міністерством культури ескізний проект реконструкції музею кошторисною вартістю близько 772 млн грн у грудні 2017 року. За задумом архітекторів, друга черга меморіального комплексу буде «захована» у Дніпровський схил. Це не змінить ландшафту і збереже ідею музею як свічки пам'яті.

Нагадаємо, у Києві розпочалася міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору «Запалімо свічку пам’яті!». Меморіальні заходи розпочалися 1 вересня — за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору – 24 листопада.