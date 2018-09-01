У Києві розпочалася міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору



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Фото: Міністерство закордонних справ України Міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору «Запалімо свічку пам’яті!»

Перша частина акції присвячена дітям, які загинули під час Голодомору

У Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору» у Києві розпочалася міжнародна акція до 85-х роковин Голодомору «Запалімо свічку пам’яті!».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За інформацією відомства, меморіальні заходи розпочалися 1 вересня — за 85 днів до Дня пам’яті жертв Голодомору – 24 листопада.

Зазначається, що перша частина акції присвячена дітям, які загинули під час Голодомору.

«Учасники акції зачитали імена 85 померлих від Голодомору дітей зі списку мільйонів та вшанували пам'ять загиблих, запаливши свічку. Також відбулася Панахида за померлими і відкриття виставки «Вкрадене дитинство: діти у роки Голодомору 1932-1933 рр.», — йдеться у повідомленні.

У акції взяли участь представники Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», МЗС України, Міністерства культури, Українського інституту національної пам’яті, ВО «Меморіал» ім. Василя Стуса, Світового Конгресу Українців, Київської духовної семінарії УГКЦ, науковці, громадські діячі, діти та студенти.

За даними МЗС, акція завершиться 24 листопада — у День пам’яті жертв Голодомору.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки і Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» підписали меморандум, який передбачає впровадження у програму шкіл докладне вивчення історії Голодомору 1932-1933 років.