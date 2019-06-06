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    Мер Києва Кличко показав, яким буде пам‘ятник Сікорському

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    Ігор Сікорський народився у Києві&nbsp; - Мер Києва Кличко показав, яким буде пам‘ятник Сікорському
    Ігор Сікорський народився у Києві 

    Кличко каже, що пам'ятник видатному авіаконструктору встановлять до кінця літа

    Мер Києва, Віталій Кличко показав, як виглядатиме пам’ятник авіаконструктору Ігорю Сікорському, який цього року встановлять у столиці перед аеропортом, що тепер носить ім’я видатного киянина.

    Світлини макету пам’ятника та ескізів Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні 130 років з дня народження одного з найвидатніших киян,  всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського. Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була запущена саме в нашому місті, в дворі садиби на Ярославовому валу,  де жив тоді Сікорський. Згодом він здійснив прорив в світовому авіабудуванні», – написав Кличко.

    Він відзначив, що столична влада продовжує працювати з Міністерством оборони щодо передачі на баланс міста садиби Сікорських на Ярославовому валу, щоб відреставрувати будинок, в якому жив видатний авіаконструктор.

    «А до кінця літа ми вже встановимо пам'ятник Ігорю Сікорському біля аеропорту, який перейменували на його честь (колишній аеропорт «Жуляни»). Робота над створенням пам’ятника триває. І буде він гарним. Ось такий вже макет. І кілька ескізів», - написав мер.

     

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