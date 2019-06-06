Мер Києва Кличко показав, яким буде пам‘ятник Сікорському
Кличко каже, що пам'ятник видатному авіаконструктору встановлять до кінця літа
Мер Києва, Віталій Кличко показав, як виглядатиме пам’ятник авіаконструктору Ігорю Сікорському, який цього року встановлять у столиці перед аеропортом, що тепер носить ім’я видатного киянина.
Світлини макету пам’ятника та ескізів Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні 130 років з дня народження одного з найвидатніших киян, всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського. Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була запущена саме в нашому місті, в дворі садиби на Ярославовому валу, де жив тоді Сікорський. Згодом він здійснив прорив в світовому авіабудуванні», – написав Кличко.
Він відзначив, що столична влада продовжує працювати з Міністерством оборони щодо передачі на баланс міста садиби Сікорських на Ярославовому валу, щоб відреставрувати будинок, в якому жив видатний авіаконструктор.
«А до кінця літа ми вже встановимо пам'ятник Ігорю Сікорському біля аеропорту, який перейменували на його честь (колишній аеропорт «Жуляни»). Робота над створенням пам’ятника триває. І буде він гарним. Ось такий вже макет. І кілька ескізів», - написав мер.