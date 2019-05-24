Музейники наполягають: ім’я Сікорського треба зробити брендом Києва



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Видатний авіаконструктор Ігор Сікорський

25 травня видатному киянину, авіаконструктору Ігорю Сікорському виповнюється 130 років з дня народження

Авіаконструктор Ігор Сікорський став світовою величиною, але, навіть перебуваючи в еміграції, вважав себе українцем. Тому Києву дуже важливо зробити його ім’я брендом міста на кшталт Шопена у Польщі. Такі думки висловили працівники Музею української діаспори під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

25 травня видатному киянину, авіаконструктору Ігорю Сікорському виповнюється 130 років з дня народження. У революційні часи з Києва «містер гелікоптер» був змушений виїхати в еміграцію до Сполучених Штатів Америки.

Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори

«Так, він часто називав себе вихідцем із Києва, із Російської імперії. Для нас як науковців було важливо дослідити, ким себе відчував за національністю Ігор Сікорський, адже ми розуміємо, коли він виїхав, то України ще як держави не існувало. В далекому 1933 році Ігор Іванович дав чітку і пряму відповідь. Сікорський уже був в Америці і йому надіслав лист представник української діаспори громадський діяч Василь Галич із запитанням, чи вважає себе Сікорський українцем. У нас в музеї уже є копія листа-відповіді Сікорського, в якому він пише: «Моя родина має суто українське коріння, і походить із села Київської губернії». Ми знаємо, що це сьогодні містечко Сквира», - говорить Оксана Підсуха, директор музею української діаспори.

Надихнула Ігоря будувати «летючі кораблі» його мама.

«Це заслуга його мами. Вона була за освітою лікаркою, як і батько, але не працювала, виховувала дітей. У родині було п’ятеро дітей. Окрім Ігоря був ще старший брат Сергій, та троє сестер Ольга, Лідія, Олена. Мама навчила Ігоря грати на фортепіано та прививала любов до мистецтва усім дітям. Саме вона відкрила для майбутнього авіаконструктора світ Леонардо да Вінчі та його креслення летальних апаратів. Це спонукало його до власних розробок. Окрім того, вдома у них була величезна бібліотека. Він любив читати Жюля Верна. У 12 років Сікорський створив свою першу модель гелікоптера. А в студентські роки на подвір’ї батьківського будинку він створив першу модель київського гелікоптера», - розповідає Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник музею української діаспори, співкуратор виставки Наш Сікорський.

Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник музею української діаспори, співкуратор виставки «Наш Сікорський»

Будинок, в якому зростав Сікорський, та в якому зробив свою першу модель гелікоптера, знаходиться на вулиці Ярославів Вал, 15-в. Музейники вкрай занепокоєні руйнівним станом будинка.