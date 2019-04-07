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    Мер Києва Кличко пробіг 10 км у Kyiv Half Marathon

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    Мер Києва Кличко пробіг 10 км у Kyiv Half Marathon
    Фото: kiev.klichko.org

    Починаючи з цього року Київський марафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів (AIMS) і має престижний статус – IAAF BRONZE LABEL

    Київ знову став спортивною столицєю Європи і світу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час старту забігу у Kyiv Halt Marathon на 10 км. Про це йдеться на сайті міського голови.

    «13 тисяч бігунів із 57 країн світу беруть участь цього року в Міжнародному київському напівмарафоні. І це – новий рекорд змагань. Багато учасників - професійні атлети, які вигравали не один престижний марафон світового рівня. І вони сьогодні біжать тут - у нашому  місті», - зазначив Кличко.

    За словами мера, вперше марафон відбувається в оновленому дводенному форматі. Це зроблено для того, аби  всі учасники змогли комфортно пробігти та щоб скоротити час перекриття вулиць у столиці. Починаючи з цього року Київський марафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів (AIMS) і має престижний статус – IAAF BRONZE LABEL.

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    У рамках київського напівмарафону традиційно відбувається  «Фандрайзинг марафон. Весна». Його мета – збір коштів на підтримку проектів 14-ти благодійних фондів на платформі Української біржі благодійності.

    «Дуже приємно бачити стільки спортивних і активних людей, стільки щасливих облич. І погода сьогодні гарна! Це добре, що в Києві відбувається все більше змагань і активностей. Наше місто стає спортивною європейською столицею», - відзначив Віталій Кличко, фінішувавши в забігу на 10 кілометрів.

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