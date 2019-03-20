П'ять рекордів із шести встановлені на дистанціях ювілейного марафону «Самоперевершення» в Одесі



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850 бігунів з різних країн світу стали учасниками Х Одеського міжнародного марафону «Самоперевершення»

17 березня 2019 року в Одесі відбувся ювілейний Х Одеський міжнародний марафон «Самоперевершення».

У змаганнях взяли участь 850 бігунів з різних міст України, а також гості з Молдови, Білорусі, Литви, Румунії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, США та Швейцарії.

Старт і фініш забігів відбувався в Центральному міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, а дистанція була прокладена в парковій зоні уздовж Траси здоров'я.

У рамках марафону забіги проводилися на дистанціях: 42 км, 21 км, 10 км і 2 км.

За результатами забігів на різних дистанціях переможцями і призерами стали:

Марафонська дистанція, чоловіки (42км 195 м):

Олексій Волошин - 1 місце з результатом 2:47:38;

Віталій Волинець - 2 місце з результатом 2:47:42;

Володимир Ханас - 3 місце з результатом 2:48:43.

Марафонська дистанція, жінки (42км 195 м):

Олександра Кирилова - 1 місце з результатом 3:19:55;

Олена Шевченко - 2 місце з результатом 3:21:38;

Ірина Загруська - 3 місце з результатом 3:37:08.

Напівмарафон, чоловіки (21 км 98 м):

Руслан Пєчніков - 1 місце з результатом 1:11:04;

Олександр Крижевич - 2 місце з результатом 1:12:13;

Олег Якимчук - 3 місце з результатом 1:13:09.

Напівмарафон, жінки (21 км 98 м):

Валентина Полтавська - 1 місце з результатом 1:22:28;

Юлія Тарасова - 2 місце з результатом 1:25:20;

Ольга Балабанова - 3 місце з результатом 1:30:17.

Чверть марафону, чоловіки (10 км 549 м):

Микола Лєвша - 1 місце з результатом 00:34:31;

Євген Кузнєцов - 2 місце з результатом 00:34:58;

Олег Цибін - 3 місце з результатом 00:36:12.

Чверть марафону, жінки (10 км 549 м):

Христина Богомягкова - 1 місце з результатом 00:39:20;

Марія Радько - 2 місце з результатом 00:41:49;

Вікторія Бондаренко - 3 місце з результатом 00:43:39.

Переможцям і призерам забігу вручили грамоти, медалі та цінні подарунки.

На ювілейному Х марафоні «Самоперевершення» були встановлені 5 рекордів траси із 6 можливих. У чвертьмарафоні (10,549 км) рекордсменкою стала Христина Богомягкова з Одеси з результатом 39 хв 20 сек. і Микола Лєвша (м. Дніпро) з результатом 34 хв 31 сек. У напівмарафоні на дистанції 21,098 км встановили рекорд: Валентина Полтавська (м.Одеса) - 1:22:28 і Руслан Пєчніков (м.Одеса) - 1:11:04. Рекордсменом на марафонській дистанції 42,195 км стала Олександра Кирилова (м.Одеса) з результатом 3:19:55. На марафонській дистанції у чоловіків переміг одесит Олексій Волошин з результатом 2:47:38, йому не вистачило 6,3 хвилини до рекорду.