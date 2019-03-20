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    П'ять рекордів із шести встановлені на дистанціях ювілейного марафону «Самоперевершення» в Одесі

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    П'ять рекордів із шести встановлені на дистанціях ювілейного марафону «Самоперевершення» в Одесі

    850 бігунів з різних країн світу стали учасниками Х Одеського міжнародного марафону «Самоперевершення»

    17 березня 2019 року в Одесі відбувся ювілейний Х Одеський міжнародний марафон «Самоперевершення».

    У змаганнях взяли участь 850 бігунів з різних міст України, а також гості з Молдови, Білорусі, Литви, Румунії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, США та Швейцарії.

    Старт і фініш забігів відбувався в Центральному міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, а дистанція була прокладена в парковій зоні уздовж Траси здоров'я.

    У рамках марафону забіги проводилися на дистанціях: 42 км, 21 км, 10 км і 2 км.

    За результатами забігів на різних дистанціях переможцями і призерами стали:

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    Марафонська дистанція, чоловіки (42км 195 м):

    • Олексій Волошин - 1 місце з результатом 2:47:38;
    • Віталій Волинець - 2 місце з результатом 2:47:42;
    • Володимир Ханас - 3 місце з результатом 2:48:43.

    Марафонська дистанція, жінки (42км 195 м):

    • Олександра Кирилова - 1 місце з результатом 3:19:55;
    • Олена Шевченко - 2 місце з результатом 3:21:38;
    • Ірина Загруська - 3 місце з результатом 3:37:08.

    Напівмарафон, чоловіки (21 км 98 м):

    • Руслан Пєчніков - 1 місце з результатом 1:11:04;
    • Олександр Крижевич - 2 місце з результатом 1:12:13;
    • Олег Якимчук - 3 місце з результатом 1:13:09.

    Напівмарафон, жінки (21 км 98 м):

    • Валентина Полтавська - 1 місце з результатом 1:22:28;
    • Юлія Тарасова - 2 місце з результатом 1:25:20;
    • Ольга Балабанова - 3 місце з результатом 1:30:17.

    Чверть марафону, чоловіки (10 км 549 м):

    • Микола Лєвша - 1 місце з результатом 00:34:31;
    • Євген Кузнєцов - 2 місце з результатом 00:34:58;
    • Олег Цибін - 3 місце з результатом 00:36:12.

    Чверть марафону, жінки (10 км 549 м):

    • Христина Богомягкова - 1 місце з результатом 00:39:20;
    • Марія Радько - 2 місце з результатом 00:41:49;
    • Вікторія Бондаренко - 3 місце з результатом 00:43:39.

    Переможцям і призерам забігу вручили грамоти, медалі та цінні подарунки.

    На ювілейному Х марафоні «Самоперевершення» були встановлені 5 рекордів траси із 6 можливих. У чвертьмарафоні (10,549 км) рекордсменкою стала Христина Богомягкова з Одеси з результатом 39 хв 20 сек. і Микола Лєвша (м. Дніпро) з результатом 34 хв 31 сек. У напівмарафоні на дистанції 21,098 км встановили рекорд: Валентина Полтавська (м.Одеса) - 1:22:28 і Руслан Пєчніков (м.Одеса) - 1:11:04. Рекордсменом на марафонській дистанції 42,195 км стала Олександра Кирилова (м.Одеса) з результатом 3:19:55. На марафонській дистанції у чоловіків переміг одесит Олексій Волошин з результатом 2:47:38, йому не вистачило 6,3 хвилини до рекорду.

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