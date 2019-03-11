IAAF продовжила дискваліфікацію російських легкоатлетів



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Російська сторона не виконала два головні критерії

Російські спортсмени як і раніше будуть відсторонені від участі в міжнародних змаганнях.

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) вирішив залишити в силі відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), повідомляє BBC.

Таке рішення було прийнято на засіданні IAAF в Досі, де обговорювалося питання можливого відновлення в правах ВФЛА, відсторонення якої триває з листопада 2015 року.

Глава робочої групи IAAF по відновленню Руне Андерсен повідомив, що російська сторона не виконала два головні критерії - не були сплачені всі витрати на діяльність робочої групи, а також IAAF ще не отримала інформацію з бази даних московської антидопінгової лабораторії.

На початку року IAAF надала можливість 42-м російським спортсменам виступати в нейтральному статусі на міжнародних змаганнях.

Джерело: Sportarena.com