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    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)

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    Під час обшуків офісних та складських приміщень податківці виявили велику суму готівкових коштів - Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Під час обшуків офісних та складських приміщень податківці виявили велику суму готівкових коштів
    Фото: Головне управління ДФС у Києві

    Менеджмент мережі піцерій ухилявся від сплати податків під час надання послуг мобільного харчування

    У столиці співробітники Державної фіскальної служби викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Києві.

    У результаті проведеної спецоперації податківці під час обшуків офісних та складських приміщень мережі піцерій виявили та вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівкові кошти.

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    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)
    Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)

    Попередньо встановлено, що група осіб здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.

    Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі групи осіб, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин, приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких повинен був декларуватися ТОВ.

    Це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн грн.

    Теги: обшук ДФС Київ податки злочин
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