Мережу піцерій у Києві викрито на несплаті податків на 75 млн грн (фото)

Під час обшуків офісних та складських приміщень податківці виявили велику суму готівкових коштів

Менеджмент мережі піцерій ухилявся від сплати податків під час надання послуг мобільного харчування

У столиці співробітники Державної фіскальної служби викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДФС у Києві.

У результаті проведеної спецоперації податківці під час обшуків офісних та складських приміщень мережі піцерій виявили та вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівкові кошти.

Попередньо встановлено, що група осіб здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.

Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі групи осіб, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин, приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких повинен був декларуватися ТОВ.

Це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн грн.