Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)

Вилучено паливно-мастильних матеріалів на третину мільйона гривень

Головне управління ДФС у Києві спільно з працівниками Київської міської держадміністрації та ДСНС під час операції «Акциз 2020» демонтували незаконно розміщені автозаправні комплекси та вилучили паливно-мастильні матеріали. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Як повідомив начальник Управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Києві, полковник податкової міліції Сергій Мунтян, за результатами проведених заходів із незаконного обігу було вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну орієнтовну суму 1,067 млн грн, з яких паливно-мастильних матеріалів – на загальну орієнтовну суму 317,618 тис. гривень.

Операція «Акциз 2020» триває.

До слова, 2 грудня у Запоріжжі на території підприємства під час проведення демонтажних робіт металевої підземної цистерни стався хлопок газоповітряної суміші в цистерні без подальшого горіння. У результаті вибуху загинув 37-річний житель Запоріжжя.