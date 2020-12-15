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    Новини

    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)

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    Податківці конфіскували незаконні автозаправні комплекси - Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Податківці конфіскували незаконні автозаправні комплекси
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Вилучено паливно-мастильних матеріалів на третину мільйона гривень

    Головне управління ДФС у Києві спільно з працівниками Київської міської держадміністрації та ДСНС під час операції «Акциз 2020» демонтували незаконно розміщені автозаправні комплекси та вилучили паливно-мастильні матеріали. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Як повідомив начальник Управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Києві, полковник податкової міліції Сергій Мунтян, за результатами проведених заходів із незаконного обігу було вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну орієнтовну суму 1,067 млн грн, з яких паливно-мастильних матеріалів – на загальну орієнтовну суму 317,618 тис. гривень.

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    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)
    Під час спецоперації в Києві демонтовано незаконні автозаправки (фото)

    Операція «Акциз 2020» триває.

    До слова, 2 грудня у Запоріжжі на території підприємства під час проведення демонтажних робіт металевої підземної цистерни стався хлопок газоповітряної суміші в цистерні без подальшого горіння. У результаті вибуху загинув 37-річний житель Запоріжжя. 

    Теги: ДФС Київ податки АЗС
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