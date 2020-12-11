Оперативники в бахилах провели обшук у «палаці» колишнього голови Одеської облради (фото)

У мережі триває бурхливе обговорення обшуків «в чудо-палаці на Французькому бульварі, який є практично копією Одеського театру опери і балету»

Правоохоронці викрили корупційну схему щодо незаконного використання земель Національної академії аграрних наук (НААН), президент якої напередодні попався на хабарі в Києві. У схемі, яку за даними СБУ організував один з колишніх керівників Одеської обласної ради, були задіяні підприємства, розташовані в Росії.

У п'ятницю, 11 грудня, правоохоронці повідомили деталі спецоперації. Напередодні, 10 грудня, в Одесі слідчі регіонального главку ДФС при силовій підтримці співробітників управління СБУ в Одеській області провели 10 санкціонованих обшуків - за місцем проживання організаторів схеми, в офісах та помешканнях з юридичними і фактичними адресами підприємств Одеської державної дослідної станції НААН.

«Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння землями, урожаєм і іншим майном держпідприємств Національної академії аграрних наук, розташованих на території Одеської області», - прокоментували в обласній прокуратурі, під процесуальним керівництвом якої проводиться розслідування.

Про обшук у своєму будинку повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній керівник Одеської обласної ради, який виконував також обов'язки глави ОДА Сергій Паращенко, депутат облради нинішнього скликання: «У нас обшуки)) СБУ переконує любити Зелену команду і всі їхні «покращення».

У соціальних мережах прокоментували, що обшуки проводяться в розкішному особняку Паращенка, розташованому в курортній зоні - на Французькому бульварі, над Одеською затокою.

«Внутрішнє оздоблення житлового будівництва і його зовнішній вигляд нагадують палац, і співробітники СБУ, які здійснюють слідчі заходи, ходять по будинку в бахилах», - написали, зокрема, в соцмережах. (Факт про бахили, одягнуті співробітниками СБУ, підтверджує і оперативний фотознімок).

Як доповнили в СБУ, під час обшуків вилучили чорнову документацію, статутні документи підприємств, в тому числі розташованих на території Російської Федерації, і списки пайовиків земельних ділянок.

«Встановлено, що організація і функціонування тіньової схеми стали можливі через нецільове використання земельних ділянок Одеської державної дослідної станції НААН. Використовуючи ряд підконтрольних приватних фірм, змовившись з керівниками держпідприємств, творці «схеми» значно занижували обсяги вирощеної сільгосппродукції, які відбивалися в офіційних документах держпідприємств», - підкреслили в прокуратурі.

Відзначається, що при заниженні показників, посилалися, наприклад, на неврожай. У той же час фактично зібраний урожай фігуранти продавали за ринковою ціною від імені приватних підконтрольних підприємств або ж взагалі за готівку - без відображення в звітності та сплати податків. Також зловмисники незаконно використовували в «роботі» фірм, задіяних у схемі, добрива, паливо і таке інше, закуплене держпідприємствами для своїх потреб.

В результаті подібних угод підприємства Національної академії аграрних наук стали збитковими і перебувають у стадії банкрутства. У той же час прибуток від використання високоліквідних земель не надходить до державного бюджету, не сплачуються відповідні податки. Завдані державі збитки обчислюються десятками мільйонів гривень.

Як повідомили в регіональному управлінні СБУ, оперативники встановили, що організатором протиправної діяльності є один з колишніх керівників Одеської облради.

«Використовуючи дві підконтрольні комерційні структури, він у змові з керівниками низки держпідприємств «сприяв» оформленню свідомо невигідних умов на вирощування сільгосппродукції на землях НААН. Крім того, обсяги врожаю штучно занижували, за умовами договорів його 80% переходило у власність комерсантів», - уточнили в управлінні.

Досудове розслідування триває, зокрема, слідчі дії проводяться за статтею про ухиляння від сплати податків (ч. 3. ст. 212) і про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191) Кримінального кодексу України.

У мережі триває бурхливе обговорення обшуків «в чудо-палаці на Французькому бульварі, який є практично копією Одеського театру опери і балету».

Вказується, що площа цього особняка перевищує 2000 квадратних метрів, а в підвалі - паркінг на 10 машиномісць. До слова, автомобілі в сім'ї Паращенка, напевно, дуже люблять. Є там Lexus LX 570 і Porshe, інші авто. Сам чиновник їздить на Rolls-Royce в супроводі охорони, а для дружини вирішив купити Bentley Bentayga.

Також пишуть, що в 2005 році Паращенко закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

«Очевидно, з тим, щоб грамотно йти від кримінальної відповідальності», - відзначають користувачі соцмереж.

Стало відомо, що 48-річному Паращенку належить ще один особняк, площею 920 квадратних метрів, там же, на Французькому бульварі, зовсім недалеко від згаданого палацу.

Другий особняк в Одесі

Крім цього, у сім'ї є будинок площею 259 квадратних метрів в Виноградівці Арцизького району і квартира площею 158 квадратів. Між іншим, є ще й квартира в столиці Австрії - Відні.

Квартира в Відні

Сергій Паращенко - великий агробізнесмен, володіє більше 30 га землі в Одеській, Житомирській і Вінницькій областях. (Згідно з даними, вказаними в декларації за 2018 рік, сім'я Паращенка володіє 42 325 кв. м землі.)

У 2010 році Паращенко був обраний до Одеської обласної ради від Партії регіонів, до цього двічі обирався в Арцизьку районну раду. У 2015 році був обраний до Одеської обласної ради від БПП «Солідарність», очолював там фракцію БПП.

На виборах 2020 року пройшов до облради від партії «За майбутнє».

Джерело: Факти