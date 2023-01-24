Головна Київ Новини
search button user button menu button

Метро на Виноградар: суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Метро на Виноградар: суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету
«Київметробуд» програв апеляцію і сплатить до столичного бюджету 139 млн. грн
Фото: Київметробуд

Будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету

Київська міська прокуратура через суд стягнула з генпідрядник будівництва метро на Виноградар понад 139 млн грн до столичного бюджету. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

«Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Наразі встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти, що були виділені на фінансування будівництва.

«Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади. Законодавство забороняє такі дії. У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради, – зазначили в прокуратурі.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками, викладеними у рішенні господарського суду про наявність підстав для задоволення позову.

До відома, у грудні 2021 року «Київметробуд», який є підрядником будівництва двох станцій «зеленої» гілки метро до масиву Виноградар, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.

Теги: прокуратура метро прокурор фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Метро на Виноградар: суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету
Метро на Виноградар: суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету
Гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві
Гендиректор Yasno розповів, як відбувається розподіл електроенергії у Києві
Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах
Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах
Погода у Києві: синоптики попередили мешканців столиці про небезпеку
Погода у Києві: синоптики попередили мешканців столиці про небезпеку
Рятувальники розблокували крижаний затор на Київщині (фото)
Рятувальники розблокували крижаний затор на Київщині (фото)
Ситуація зі світлом у Києві: чи будуть сьогодні діяти графіки
Ситуація зі світлом у Києві: чи будуть сьогодні діяти графіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
44K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
9869
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
9187
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту