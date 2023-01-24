Метро на Виноградар: суд зобов’язав «Київметробуд» повернути гроші до бюжету

Будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету

Київська міська прокуратура через суд стягнула з генпідрядник будівництва метро на Виноградар понад 139 млн грн до столичного бюджету. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

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«Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурора про стягнення з генерального підрядника будівництва двох нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії метрополітену понад 139 млн грн до столичного бюджету», – йдеться у повідомленні.

Як встановила прокуратура, будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які були виділені на фінансування будівництва лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

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Наразі встановлено, що будівельна компанія використала не за цільовим призначенням кошти, що були виділені на фінансування будівництва.

«Так, отримані з бюджету кошти генпідрядник розмістив на депозитні рахунки в банківській установі, в результаті чого вказана комерційна структура незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади. Законодавство забороняє такі дії. У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася з позовною заявою до генпідрядника про стягнення безпідставно отриманого прибутку на користь територіальної громади в особі Київської міської ради, – зазначили в прокуратурі.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та висновками, викладеними у рішенні господарського суду про наявність підстав для задоволення позову.

До відома, у грудні 2021 року «Київметробуд», який є підрядником будівництва двох станцій «зеленої» гілки метро до масиву Виноградар, звернувся до суду, аби відтермінувати завершення робіт на травень 2023 року.