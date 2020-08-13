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    Мідь, хром, цинк: чим забруднені води Дніпра в Києві

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    Мідь, хром, цинк: чим забруднені води Дніпра в Києві

    У порівнянні з липнем минулого року у воді Дніпра в районі Києва збільшився вміст сполук міді та хрому шестивалентного

    У липні цього року було відібрано 18 проб води річки Дніпро в Києві, в яких визначалось до 40 хімічних речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.

    За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний.

    Води Дніпра були забруднені:

    • сполуками азоту нітритного на рівні 1-3 гранично-допустимих концентрацій,
    • сполуками цинку – 1-4 ГДК,
    • мангану – 1-6 ГДК, 
    • міді – 2-6 ГДК,
    • хрому шестивалентного – 3-20 ГДК.

    Повідомляється, що вміст фенолів був на рівні ГДК.

    Також концентрації азоту амонійного, заліза загального, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували відповідні нормативи.

    «У порівнянні з липнем 2019 р. у воді р. Дніпро в районі Києва збільшився вміст сполук міді та хрому шестивалентного; концентрації азоту амонійного, азоту нітритного та фенолів зменшились», - додали в обсерваторії.

    Як повідомлялося, екологи б'ють на сполох. Обміління, хімічне забруднення води, збіднення біологічного різноманіття, скиди промислових підприємств та неконтрольований видобуток піску - все це щороку наближає річку Дніпро до екологічного лиха.  Як розповів голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, минулого року у Дніпро лише в межах Києва скинули 723,2 млн куб. м стічних вод. Більше половини – це скиди промислових підприємств. З усіх стічних вод до 40% були забрудненими і саме вони нанесли найбільшу шкоду екології річки.

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