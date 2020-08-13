Дихати небезпечно: названо райони Києва з найвищим рівнем забруднення повітря в липні



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Липень відзначився високим рівнем забруднення повітря в Києві

У липні загальний рівень забруднення атмосферного повітря у Києві характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України. Нею проводилося спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7024 проби.

У липні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, відмічалось перевищення середньо-добових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.):

діоксиду азоту – у 3,5 рази,

формальдегіду - у 1,7 раза,

оксиду азоту - у 1,5 раза,

фенолу - у 1,3 раза,

діоксиду сірки - у 1,2 раза.

Найбільш забрудненими у липні були:

райони Деміївської та Бессарабської площ,

вулиця Семена Скляренка.

Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:

вулиця Каунаська,

проспект Перемоги (район метро Святошин),

площа Перемоги,

Оболонський проспект,

вулиця Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),

бульвар Лесі Українки,

вулиця Попудренка (район метро Чернігівська),

бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска).

Повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким рівнем.

Порівняно з липнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився за рахунок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Водночас вміст формальдегіду дещо знизився. У порівнянні з червнем 2020 р. вміст фенолу у повітрі міста дещо знизився, інших домішок – не змінився.

Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн.

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