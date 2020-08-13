Дихати небезпечно: названо райони Києва з найвищим рівнем забруднення повітря в липні
Липень відзначився високим рівнем забруднення повітря в Києві
У липні загальний рівень забруднення атмосферного повітря у Києві характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України. Нею проводилося спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7024 проби.
У липні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, відмічалось перевищення середньо-добових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.):
- діоксиду азоту – у 3,5 рази,
- формальдегіду - у 1,7 раза,
- оксиду азоту - у 1,5 раза,
- фенолу - у 1,3 раза,
- діоксиду сірки - у 1,2 раза.
Найбільш забрудненими у липні були:
- райони Деміївської та Бессарабської площ,
- вулиця Семена Скляренка.
Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:
- вулиця Каунаська,
- проспект Перемоги (район метро Святошин),
- площа Перемоги,
- Оболонський проспект,
- вулиця Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
- бульвар Лесі Українки,
- вулиця Попудренка (район метро Чернігівська),
- бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска).
Повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким рівнем.
Порівняно з липнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився за рахунок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Водночас вміст формальдегіду дещо знизився. У порівнянні з червнем 2020 р. вміст фенолу у повітрі міста дещо знизився, інших домішок – не змінився.
Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн.
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