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    Дихати небезпечно: названо райони Києва з найвищим рівнем забруднення повітря в липні

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    Дихати небезпечно: названо райони Києва з найвищим рівнем забруднення повітря в липні

    Липень відзначився високим рівнем забруднення повітря в Києві

    У липні загальний рівень забруднення атмосферного повітря у Києві характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України. Нею проводилося спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 7024 проби.

    У липні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, відмічалось перевищення середньо-добових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.):

    • діоксиду азоту – у 3,5 рази,
    • формальдегіду - у 1,7 раза,
    • оксиду азоту - у 1,5 раза,
    • фенолу - у 1,3 раза,
    • діоксиду сірки - у 1,2 раза.

    Найбільш забрудненими у липні були:

    • райони Деміївської та Бессарабської площ,
    • вулиця Семена Скляренка.

    Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також:

    • вулиця Каунаська,
    • проспект Перемоги (район метро Святошин),
    • площа Перемоги,
    • Оболонський проспект,
    • вулиця Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
    • бульвар Лесі Українки,
    • вулиця Попудренка (район метро Чернігівська),
    • бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска).

    Повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким рівнем.

    Порівняно з липнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста підвищився за рахунок зростання вмісту діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу. Водночас вміст формальдегіду дещо знизився. У порівнянні з червнем 2020 р. вміст фенолу у повітрі міста дещо знизився, інших домішок – не змінився.

    Нагадаємо, Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації 6 серпня за результатами тендера замовило ТОВ «Енвімонітор» систему програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля за 39,74 млн грн. 

    Раніше головний синоптик України Микола Кульбіда повідоми, де в Україні найчистіше повітря.

    екологія Київ ДСНС повітря
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