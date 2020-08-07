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    Дніпро в небезпеці: названо найбільших забруднювачів річки в Києві

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    <p>Дніпро мілішає і &laquo;цвіте&raquo;</p> - Дніпро в небезпеці: названо найбільших забруднювачів річки в Києві

    Дніпро мілішає і «цвіте»

    Фото: Укрінформ

    У Держекоінспекції розповіли, як врятувати Дніпро від екологічного лиха

    Обміління, хімічне забруднення води, збіднення біологічного різноманіття, скиди промислових підприємств та неконтрольований видобуток піску - все це щороку наближає річку Дніпро до екологічного лиха. Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований. 

    «Минулого року у Дніпро лише в межах Києва скинули 723,2 млн куб. м стічних вод. Більше половини – це скиди промислових підприємств. З усіх стічних вод до 40% були забрудненими і саме вони нанесли найбільшу шкоду екології річки», - повідомив він.

    Чиновник розповів, що треба зробити, аби змінити ситуацію.

    1. Необхідна комплексна програма санації Дніпра, в якій будуть задіяні центральні та місцеві органи влади, громадський сектор і наші міжнародні партнери. 
    2. Потрібно суттєво підвищувати штрафи за забруднення водойм. Особливо це стосується великих підприємств, які сьогодні є головними забруднювачами. 
    3. Забезпечити навколо водних об’єктів Дніпра оптимальне поєднання лісових насаджень та лук, припинити там незаконні будівництва. 
    4. Посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах.
    5. На законодавчому рівні змусити власників великих підприємств встановити систему дощової каналізації з очисними спорудами, а також обмежити використання фосфатів в товарах побутової хімії, які масово потрапляють до Дніпра, і розпочати модернізацію очисних споруд за передовими світовими технологіями. 

    «Державна екологічна інспекція готова виконувати і виконує свої функції для захисту екології Дніпра. Проте, ми діємо в межах чинного законодавства і далеко не все залежить від нас. Тому, якщо хочемо врятувати головну річку України, про це слід говорити на вищому державному рівні, і не лише говорити, а ухвалювати конкретні дієві рішення. ДЕІ в межах власного функціоналу буде їх виконувати й робити все можливе, аби зберегти Дніпро для наступних поколінь українців», - додав Мальований. 

    Варто зазначити, що Дніпро дає 80% водних ресурсів для господарства країни, він забезпечує водою 2/3 території України, у тому числі 50 великих міст та промислових центрів, близько 10 тисяч підприємств, 50 великих зрошувальних систем і 4 атомні станції.

    екологія Київ річка Дніпро інспекція
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