Дніпро в небезпеці: названо найбільших забруднювачів річки в Києві



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Дніпро мілішає і «цвіте» Фото: Укрінформ

У Держекоінспекції розповіли, як врятувати Дніпро від екологічного лиха

Обміління, хімічне забруднення води, збіднення біологічного різноманіття, скиди промислових підприємств та неконтрольований видобуток піску - все це щороку наближає річку Дніпро до екологічного лиха. Про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«Минулого року у Дніпро лише в межах Києва скинули 723,2 млн куб. м стічних вод. Більше половини – це скиди промислових підприємств. З усіх стічних вод до 40% були забрудненими і саме вони нанесли найбільшу шкоду екології річки», - повідомив він.

Чиновник розповів, що треба зробити, аби змінити ситуацію.

Необхідна комплексна програма санації Дніпра, в якій будуть задіяні центральні та місцеві органи влади, громадський сектор і наші міжнародні партнери. Потрібно суттєво підвищувати штрафи за забруднення водойм. Особливо це стосується великих підприємств, які сьогодні є головними забруднювачами. Забезпечити навколо водних об’єктів Дніпра оптимальне поєднання лісових насаджень та лук, припинити там незаконні будівництва. Посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах. На законодавчому рівні змусити власників великих підприємств встановити систему дощової каналізації з очисними спорудами, а також обмежити використання фосфатів в товарах побутової хімії, які масово потрапляють до Дніпра, і розпочати модернізацію очисних споруд за передовими світовими технологіями.

«Державна екологічна інспекція готова виконувати і виконує свої функції для захисту екології Дніпра. Проте, ми діємо в межах чинного законодавства і далеко не все залежить від нас. Тому, якщо хочемо врятувати головну річку України, про це слід говорити на вищому державному рівні, і не лише говорити, а ухвалювати конкретні дієві рішення. ДЕІ в межах власного функціоналу буде їх виконувати й робити все можливе, аби зберегти Дніпро для наступних поколінь українців», - додав Мальований.

Варто зазначити, що Дніпро дає 80% водних ресурсів для господарства країни, він забезпечує водою 2/3 території України, у тому числі 50 великих міст та промислових центрів, близько 10 тисяч підприємств, 50 великих зрошувальних систем і 4 атомні станції.