Затримано підприємця, підозрюваного у підпалі магазину Roshen у Києві
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Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив
Причиною виникнення пожежі в магазині Roshen на вулиці Срібнокільській у Києві став підпал. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
У підпалі підозрюється приватний підприємець, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив. Палія затримали. Проводиться розслідування за ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.
Нагадаємо, 15 лютого о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці.
Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.
Свідки бачили, що перед пожежею до магазину увійшов чоловік з відром.