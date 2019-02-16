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    Затримано підприємця, підозрюваного у підпалі магазину Roshen у Києві

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    <div class="alt">Пожежа у магазині&nbsp;Roshen на вул. Срібнокільській сталася 15 лютого</div> <div class="copy"></div> - Затримано підприємця, підозрюваного у підпалі магазину Roshen у Києві
    Пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській сталася 15 лютого
    Фото: Олександр Гусєв, Facebook

    Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив

    Причиною виникнення пожежі в магазині Roshen на вулиці Срібнокільській у Києві став підпал. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

    У підпалі підозрюється приватний підприємець, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив. Палія затримали. Проводиться розслідування за ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

    Нагадаємо, 15 лютого о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці.

    Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.

    Свідки бачили, що перед пожежею до магазину увійшов чоловік з відром.

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