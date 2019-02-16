Затримано підприємця, підозрюваного у підпалі магазину Roshen у Києві



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Пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській сталася 15 лютого Фото: Олександр Гусєв, Facebook

Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив

Причиною виникнення пожежі в магазині Roshen на вулиці Срібнокільській у Києві став підпал. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

У підпалі підозрюється приватний підприємець, що займається оптовою торгівлею кондитерськими виробами. Чоловік облив вітрину ззовні легкозаймистою речовиною та підпалив. Палія затримали. Проводиться розслідування за ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, 15 лютого о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.

Свідки бачили, що перед пожежею до магазину увійшов чоловік з відром.