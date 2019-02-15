  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)

    • Розсилка
    Ліквідація пожежі у магазині&nbsp;Roshen на вул. Срібнокільській - На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    Ліквідація пожежі у магазині Roshen на вул. Срібнокільській
    Фото: Олександр Гусєв, Facebook

    Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу

    У п’ятницю, 15 лютого, о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці.

    Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.

    На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Водночас, як повідомив журналіст Олександр Гусєв, свідки бачили, що перед пожежею до магазину увійшов чоловік з якимось відром.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)
    Фото: Олександр Гусєв, Facebook

    Нагадаємо, сьогодні вранці сталася пожежа на цокольному поверсі чотирьохповерхового корпусу Національного авіаційного університету.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС Roshen рятувальники магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ