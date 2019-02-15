На Осокорках у Києві невідомий підпалив магазин Roshen (фото)



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Ліквідація пожежі у магазині Roshen на вул. Срібнокільській Фото: Олександр Гусєв, Facebook

Рятувальники за півгодини ліквідували пожежу

У п’ятницю, 15 лютого, о 15:51 сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 - ліквідовано.

На місце події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Водночас, як повідомив журналіст Олександр Гусєв, свідки бачили, що перед пожежею до магазину увійшов чоловік з якимось відром.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася пожежа на цокольному поверсі чотирьохповерхового корпусу Національного авіаційного університету.