Минулої доби на Київщині сталося близько 60 ДТП, є жертви



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Автомобіль збив на смерть велосипедиста

За минулу добу у Київській області сталося шість десятків ДТП, одна людина загинула. Шестеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

Так, у Білій Церкві невідомий автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що велосипед рухався по зустрічній смузі. Водій, який здійснив наїзд з місця події зник. 59-річний велосипедист загинув на місці. Проводяться оперативно-розшукові дії.

В Ірпені 29-річний водій збив пішохода. На місці події співробітники поліції встановили, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. На момент, коли чоловіка доправили до лікарні, його особу встановити не вдалося, постраждалий до тями не приходив та не мав при собі документів.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 11 ввечері на площі Перемоги в Києві неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.