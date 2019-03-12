  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулої доби на Київщині сталося близько 60 ДТП, є жертви

    • Розсилка
    Минулої доби на Київщині сталося близько 60 ДТП, є жертви

    Автомобіль збив на смерть велосипедиста

    За минулу добу у Київській області сталося шість десятків ДТП, одна людина загинула. Шестеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    Так, у Білій Церкві невідомий автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що велосипед рухався по зустрічній смузі. Водій, який здійснив наїзд з місця події зник. 59-річний велосипедист загинув на місці. Проводяться оперативно-розшукові дії.

    В Ірпені 29-річний водій збив пішохода. На місці події співробітники поліції встановили, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. На момент, коли чоловіка доправили до лікарні, його особу встановити не вдалося, постраждалий до тями не приходив та не мав при собі документів.

    За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 11 ввечері на площі Перемоги в Києві неуважний водій розбив два авто, що стояли на світлофорі.

    Читайте також
    ДТП Київщина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ